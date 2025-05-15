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15:39, 15 мая 2025Силовые структуры

Сотрудников российского издательства попросили арестовать по делу о пропаганде ЛГБТ

СК просит арестовать трех сотрудников издательства по делу о пропаганде ЛГБТ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Появились детали расследования дела московских издателей о пропаганде ЛГБТ в книгах

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи направили в Замоскворецкий суд Москвы ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех сотрудников издательства «Индивидуум принт», обвиняемых в пропаганде движения ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в книгах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). По версии следствия, они с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года издавали и продавали более тысячи книг, пропагандирующих ЛГБТ. В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято свыше тысячи экземпляров запрещенной литературы.
 
Ранее сообщалось о задержании по делу об экстремизме директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина. Всего были задержаны около 10 человек.

Заместитель директора издательства «Эксмо» Екатерина Кожанова заявила, что обвинения в экстремизме стали неожиданностью для компании, так как ранее никаких писем с претензиями от официальных структур не поступало.

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