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00:30, 15 мая 2025Силовые структуры

Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме

«Ъ»: Директор по дистрибуции «Эксмо» Норовяткин задержан по делу об экстремизме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин задержан по делу об экстремизме. Об этом сообщает «Коммерсантъ» (Ъ).

Топ-менеджера подозревают в склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации. Уточняется, что речь идет о продукции не «Эксмо», а издательства Popcorn books. В основу расследования легли материалы ФСБ и МВД, в которых указано, что в книгах обнаружили признаки пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России).

В «Эксмо» подтвердили визит силовиков. Popcorn books выпустило в своем Telegram-канале комментарий, в котором заявило, что издательство всегда работало в рамках действующего законодательства и не знает сути претензий следствия.

В ноябре 2024 года Таганский суд Москвы назначил штрафы по четыре миллиона рублей издательству «Эксмо» и типографии «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов, которые выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие».

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