Назван обвиняемый в поджоге дома и машины премьера Британии

BBC: Поджигателем дома и машины премьера Стармера оказался украинец

Британскому премьеру Киру Стармеру подожгли дом и машину — поджигателем, предположительно, оказался украинец. Об этом сообщает BBC.

По данным полиции Лондона, обвинения в поджогах двух объектов недвижимости и автомобиля, связанных с премьер-министром Киром Стармером, предъявлены 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу.

Мужчину арестовали утром во вторник, 13 мая, в Сиденхэме на юго-востоке Лондона. Он должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом в пятницу, 16 мая.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер имитируют помощь Украине, а в это время страдают их страны.