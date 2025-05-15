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10:17, 15 мая 2025Силовые структуры

Бывший глава российской налоговой арестован по делу о взятке

Экс-глава УФНС по Свердловской области Логинов заочно арестован по делу о взятке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Екатеринбурге Ленинский районный суд заочно арестовал бывшего главу управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области Сергея Логинова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось, что Логинов крал миллионы рублей из бюджетных средств и прятал их в уборной. 14 апреля МВД России объявило его в розыск. Фигурант и бывший начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков были задержаны 21 мая 2024 года в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела. Силовики провели у них прошли обыск, но позднее ФНС опровергли сообщение о задержании Логинова.

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