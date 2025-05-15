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15:52, 15 мая 2025Экономика

Дачников Подмосковья начнут наказывать за борщевик на участке по-новому

Мособлдума установила единый штраф в 5 тысяч рублей за борщевик на участках
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В четверг, 15 мая, депутаты Мособлдумы приняли закон, который устанавливает для собственников участков в Подмосковье единый размер штрафа за неудаление борщевика Сосновского — пять тысяч рублей. О том, что дачников региона начнут наказывать за борщевик на участке по-новому, сообщил корреспондент агентства ТАСС.

Закон начнет действовать через 10 дней с момента официального опубликования. В пресс-службе органа власти напомнили, что ранее в регионе штраф за подобное нарушение варьировался от двух до пяти тысяч рублей. В комитете Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку убеждены, что такой меры было недостаточно, она была несоразмерна стоимости затрат, и граждане не были заинтересованы в том, чтобы бороться с растением-вредителем.

Ранее дачников предупредили о том, что выращивание мака и мимозы на участке чревато штрафом до 300 тысяч рублей.

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