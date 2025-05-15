Дачников предупредили о большом штрафе за выращивание некоторых растений

Дачников предупредили о штрафе в 300 тысяч рублей за выращивание мака и мимозы

На дачном участке запрещено выращивать некоторые растения, среди которых конопля, мак снотворный и мимоза хостилис — за это может грозить штраф или уголовная ответственность. Об этом дачников предупредила глава федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в интервью РИА Новости.

«Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная», — сказала она.

По ее словам, за выращивание данных растений грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет по статье 231 УК РФ («незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Ранее агроном Владимир Викулов назвал способ победить сорняки на грядках. «Чтобы бороться с сорняками было легче, можно укрывать грядки нетканым материалом и сажать культурные растения в сделанные в нем прорези», — посоветовал он.