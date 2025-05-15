Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 15 мая 2025Экономика

Дачников призвали расставить по огороду пятилитровые бутылки

Садовод Туманов: Пятилитровые бутылки помогут защитить помидоры от холода
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пятилитровые бутылки помогут дополнительно защитить помидоры от холода. Расставить их по огороду призвал российских дачников председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, пишет NEWS.ru.

Прежде чем накрыть растение, нужно отрезать дно емкости, отметил эксперт. «Пока рассада не выросла, вся эта конструкция наставляется на нее сверху», — посоветовал Туманов.

По словам садовода, эту конструкцию нужно оставлять на время ночных заморозков. Днем, когда тепло, бутылку можно снять с томатов. При этом Туманов подчеркнул, что любая температура ниже нуля очень опасна для помидоров и рискует их погубить.

Ранее россиянам назвали простое и действенное средство от тли на даче. Избавиться от вредителя поможет обычное хозяйственное мыло, которое нужно натереть на терке и развести в литре воды. Получившимся раствором нужно опрыскать поврежденные растения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о признании новых регионов России

    В «Пятерочке» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу

    Три россиянки создали сеть борделей с многомиллионной прибылью и попались

    Российский священник и отец 11 детей спас на СВО солдата и был смертельно ранен

    Зеленский назвал правильный путь переговоров

    Популярный российский блогер показал цены на продукты в стране Южной Америки

    В Госдуме рассказали о влиянии переговоров в Стамбуле на российский спорт

    Стало известно об активизации ВСУ в Курской области в день переговоров в Стамбуле

    Копия легендарного исторического документа оказалась оригиналом за 1,7 миллиарда рублей

    Эксперты ответят на вопросы желающих начать вести блог о питомце россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости