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10:11, 15 мая 2025Ценности

Дина Саева захотела клонировать себя

Российская блогерша Дина Саева захотела клонировать себя
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева захотела клонировать себя. Об этом она рассказала в интервью журналу Marie Claire.

Журналисты поговорили со знаменитостями на тему будущего. 25-летний инфлюэнсер призналась, что хотела бы клонировать себя и надеется, что такая опция станет общедоступной через 20 лет. По мнению звезды, благодаря клонированию можно жить полноценно и ничем не жертвовать.

«Было бы здорово одновременно присутствовать на концерте любимой группы, проводить время с семьей и друзьями, уделять внимание своей собаке, читать книги и при этом находить возможность для отдыха. Это дало бы возможность полноценно наслаждаться жизнью, не жертвуя важными моментами ради других», — отметила Саева.

В апреле в сети восхитились Диной Саевой в образе американской актрисы Мэрилин Монро.

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