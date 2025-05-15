Российская блогерша Дина Саева захотела клонировать себя

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева захотела клонировать себя. Об этом она рассказала в интервью журналу Marie Claire.

Журналисты поговорили со знаменитостями на тему будущего. 25-летний инфлюэнсер призналась, что хотела бы клонировать себя и надеется, что такая опция станет общедоступной через 20 лет. По мнению звезды, благодаря клонированию можно жить полноценно и ничем не жертвовать.

«Было бы здорово одновременно присутствовать на концерте любимой группы, проводить время с семьей и друзьями, уделять внимание своей собаке, читать книги и при этом находить возможность для отдыха. Это дало бы возможность полноценно наслаждаться жизнью, не жертвуя важными моментами ради других», — отметила Саева.

В апреле в сети восхитились Диной Саевой в образе американской актрисы Мэрилин Монро.