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13:46, 18 апреля 2025Ценности

В сети восхитились Диной Саевой в образе Мэрилин Монро

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @senoritasaeva

В сети восхитились российской блогершей и моделью таджикского происхождения Диной Саевой в образе американской актрисы Мэрилин Монро. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8 миллионов подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала, как наносит макияж и воссоздает образ звезды кинематографа. Так, она скорректировала с помощью косметики черты лица, подчеркнула глаза черными стрелками и нанесла на губы ярко-красную помаду.

Кроме того, блогерша надела парик оттенка блонд, красное корсетное платье, украшенное пайетками, и колье, серьги и браслет в тон наряда.

Зрители высказались о ролике в комментариях. «Как всегда, шикарная», «Очень красиво и очень идет», «Как же тебе к лицу блонд», «Просто вау», «Очень похоже», «Невероятно стильно», — заявили юзеры.

Ранее в апреле российская телеведущая и блогерша Виктория Боня повторила скандальный откровенный образ с «Грэмми» жены американского рэпера Канье Уэста — австралийского дизайнера Бьянки Цензори.

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