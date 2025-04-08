Виктория Боня повторила скандальный образ Бьянки Цензори с прозрачным платьем

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня повторила скандальный откровенный образ жены американского рэпера Канье Уэста — австралийского дизайнера Бьянки Цензори. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» запечатлела себя в комнате, стоя у зеркала в прозрачном мини-платье. При этом она отказалась от нижнего белья, указав, что наконец получила наряд как у Цензори.

Известно, что возлюбленная рэпера в аналогичном предмете гардероба посетила музыкальную премию «Грэмми» в текущем году. Сообщалось, что, по данным одного из источников, из-за указанного поступка ее и Уэста попросили удалиться и супруги покинули премию в сопровождении полиции.

В феврале Виктория Боня назвала условие для ежедневного публичного обнажения.