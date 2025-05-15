Дом Пугачевой резко упал в цене на миллионы рублей

Дом Аллы Пугачевой на Истре упал в цене на 22 млн рублей

Дом певицы Аллы Пугачевой на Истре, переписанный на ее внука Никиту Преснякова, резко упал в цене. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

Особняк подешевел сразу на 22 миллиона рублей. В течение года объект продавался за 152 миллиона рублей, теперь его можно приобрести за 130 миллионов. Предполагается, что причина заключается в желании владельца быстрее избавиться от дома и отсутствии заинтересованных покупателей.

Жилье располагается на первой линии Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки, в 45 километрах от МКАД. Пугачева построила его в 1999 году, а после переезда в замок в деревне Грязь переписала на Преснякова. В 2022 году внук певицы переехал в США и теперь хочет купить дом там, однако для этого ему нужно продать особняк на Истре.

Ранее сообщалось, что подмосковный особняк Пугачевой оказался под угрозой сноса. По словам риелтора Виктории Марковой, он построен слишком близко к территории водоохранной зоны, что является нарушением.