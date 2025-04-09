Дом Пугачевой оказался под угрозой сноса

Риелтор Маркова: Особняк певицы Аллы Пугачевой находится под угрозой сноса

Особняк певицы Аллы Пугачевой, расположенный на Истре в подмосковном поселке Малые Бережки, могут снести. Об этом KP.RU рассказала риелтор Виктория Маркова.

На данный момент особняк выставлен на продажу за 152 миллиона рублей. Однако жилье построено с нарушением — слишком близко к территории водоохранной зоны. Потенциальные покупатели понимают, что объект могут снести.

При этом здание стоит как минимум в два раза меньше от объявленной стоимости. Это старый особняк, и, несмотря на обновленную отделку, он требует капитального ремонта — коммуникаций и крыши. Кроме того, в поселке, где расположено здание, нет охраны, а также общей канализации.

Ранее стало известно, что на дачу Пугачевой в Малых Бережках нашелся покупатель. Однако эксперты решили, что это мог быть маркетинговый ход риелторов и на самом деле дачу пока никто не купил.