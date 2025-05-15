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17:21, 15 мая 2025Экономика

Дополнительные десятки миллиардов рублей выделят на один вид льготной ипотеки

Мишустин: Кабмин выделит дополнительные 61 млрд рублей на поддержку IT-ипотеки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России выделят дополнительные десятки миллиардов рублей на IT-ипотеку. О поддержке одного вида льготной ипотеки рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

«Сегодня дополнительно выделим почти 61 миллиард рублей. Задача инициативы — создание благоприятных условий для специалистов», — заявил глава Кабмина.

По данным Мишустина, с начала действия программы кредиты на жилье по выгодной ставке получили около 84 тысяч сотрудников IT-сферы. В 2025 году на эти цели из федерального бюджета было направлено около 59 миллиардов рублей, отметил премьер-министр.

Ранее в России отменили лимиты для банков по выдаче льготной IT-ипотеке. Такое решение приняло Минцифры на фоне высокого спроса на программу. В ведомстве пояснили, что раньше возникали ситуации, когда банкам приходилось приостанавливать выдачи этих кредитов на жилье из-за достижения лимита.

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