Дополнительные десятки миллиардов рублей выделят на один вид льготной ипотеки

Мишустин: Кабмин выделит дополнительные 61 млрд рублей на поддержку IT-ипотеки

В России выделят дополнительные десятки миллиардов рублей на IT-ипотеку. О поддержке одного вида льготной ипотеки рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова передает ТАСС.

«Сегодня дополнительно выделим почти 61 миллиард рублей. Задача инициативы — создание благоприятных условий для специалистов», — заявил глава Кабмина.

По данным Мишустина, с начала действия программы кредиты на жилье по выгодной ставке получили около 84 тысяч сотрудников IT-сферы. В 2025 году на эти цели из федерального бюджета было направлено около 59 миллиардов рублей, отметил премьер-министр.

Ранее в России отменили лимиты для банков по выдаче льготной IT-ипотеке. Такое решение приняло Минцифры на фоне высокого спроса на программу. В ведомстве пояснили, что раньше возникали ситуации, когда банкам приходилось приостанавливать выдачи этих кредитов на жилье из-за достижения лимита.