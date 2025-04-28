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13:43, 28 апреля 2025Экономика

В России отменили лимиты для банков по выдаче IT-ипотеки

Минцифры отменило лимиты для банков по объемам выдачи IT-ипотеки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России отменили лимиты для банков по объемам выдачи IT-ипотеки. Такое решение приняло Минцифры на фоне высокого спроса на программу, говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минцифры пояснили, что раньше возникали ситуации, что банкам приходилось приостанавливать выдачи таких кредитов на жилье из-за достижения лимита. «В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены», — пояснили в ведомстве.

IT-ипотеку власти считают важной мерой поддержки. На сегодняшний момент в стране выдали более 83,5 тысячи таких кредитов. По прогнозам специалистов, к концу года число получивших IT-ипотеку должно увеличиться до 91,5 тысячи.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие два года обычная ипотека вряд ли станет доступнее для россиян. Текущую ключевую ставку в размере 21 процента специалисты считают заградительной для заемщиков.

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