Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:08, 15 мая 2025Силовые структуры

ФСБ выявила более 50 администраторов террористических каналов в Telegram

ФСБ пресекла деятельность 57 администраторов террористических каналов в Telegram
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур выявили 57 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram, которые распространяли террористическую идеологию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Всего мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи прошли в 81 регионе страны.

В рамках этой работы сотрудники ведомства задержали шесть человек. Предварительно, они причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Владелец Haval пожаловался на непонятные стуки металла в салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости