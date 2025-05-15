В 81 регионе ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

ФСБ поймала 6 готовящих нападения на школы в Москве, Тюмени, Кемерово и Ростове

Сотрудники ФСБ России провели мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи в 81 регионе страны и задержали шесть человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и насильственных акций в Кемерово и Ростове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой не ведомство.

По данным агентства, правоохранители пресекли деятельность 57 администраторов каналов и чатов в Telegram, занимавшихся распространением неонацистской и террористической идеологии. ФСБ нашла у администраторов неонацистских чатов переписки с украинскими кураторами.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае троих мужчин обвинили в экстремистской деятельности.