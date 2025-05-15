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09:27, 15 мая 2025Силовые структуры

Задержание шестерых причастных к нападению на российские школы попало на видео

ФСБ показала кадры задержаний 6 человек, готовящих нападения на российские школы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В 81 регионе ФСБ провела мероприятия по недопущению идеологии насилия среди молодежи

ФСБ показала задержания шестерых человек, готовящих вооруженные нападения на российские школы. Соответствующие кадры опубликованы в РИА Новости.

На видео снято, как силовики заходят в дома подозреваемых и надевают им наручники. Также на кадрах видно огнестрельное оружие и символика запрещенных организаций.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России провели мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи в 81 регионе страны и задержали шесть человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и насильственных акций в Кемерово и Ростове. Кроме того, правоохранители пресекли деятельность 57 администраторов каналов и чатов в Telegram, занимавшихся распространением неонацистской и террористической идеологии.

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