ФСБ задержала выполнившего задание СБУ россиянина и возбудила дело о госизмене

В ЛНР задержали жителя за изготовление СВУ по заданию украинских спецслужб

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ задержали жителя Антрацитовского района за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По данным силовиков, мужчина получил указание от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), после чего изготовил устройство и спрятал его в оборудованный тайник, СВУ предназначалось для террористических акций на территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что двое жителей Запорожской области получили срок за подготовку теракта.