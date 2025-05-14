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11:52, 14 мая 2025Силовые структуры

Жители Запорожской области получили срок за подготовку теракта

Готовившим теракт на Запорожье местным жителям дали от 17 до 24 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Готовившие теракт жители Запорожской области Олег Завгородний и Федор Трифонов получили сроки. Завгороднего приговорили к 24 годам колонии строгого режима, Трифонову дали 17 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, в феврале 2022 года Завгородний добровольно вступил в террористическое сообщество и по заданию куратора приобрел взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). С мая по октябрь 2022 он прошел обучения методам изготовления СВУ и оборудованию тайников в городе Запорожье.

В мае 2022 года по его рекомендации террористы приняли в свои ряды его знакомого Федора Трифонова. Сообщники прибыли в подконтрольную России часть региона, чтобы осуществить взрыв.

Привести СВУ в действие планировали дистанционно в момент прохождения российской военной колонны.

4 ноября 2022 взрывчатку установили возле автомобильной дороги, но довести задуманное до конца не успели. Обоих задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, готовившего теракт на железной дороге по заданию с Украины.

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