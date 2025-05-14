Жители Запорожской области получили срок за подготовку теракта

Готовившим теракт на Запорожье местным жителям дали от 17 до 24 лет колонии

Готовившие теракт жители Запорожской области Олег Завгородний и Федор Трифонов получили сроки. Завгороднего приговорили к 24 годам колонии строгого режима, Трифонову дали 17 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, в феврале 2022 года Завгородний добровольно вступил в террористическое сообщество и по заданию куратора приобрел взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). С мая по октябрь 2022 он прошел обучения методам изготовления СВУ и оборудованию тайников в городе Запорожье.

В мае 2022 года по его рекомендации террористы приняли в свои ряды его знакомого Федора Трифонова. Сообщники прибыли в подконтрольную России часть региона, чтобы осуществить взрыв.

Привести СВУ в действие планировали дистанционно в момент прохождения российской военной колонны.

4 ноября 2022 взрывчатку установили возле автомобильной дороги, но довести задуманное до конца не успели. Обоих задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, готовившего теракт на железной дороге по заданию с Украины.

