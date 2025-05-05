Россиянин собирался устроить подрыв на железной дороге по заданию Киева и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя ХМАО за подготовку теракта на ж/д по заданию Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, готовившего теракт на железной дороге по заданию с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Тюменской области.

Задержанный собирался установить взрывное устройство на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги. Он получил задание от представителя запрещенного в России украинского военизированного объединения.

По данным ФСБ, россиянин был сторонником этого объединения и связался с его представителем в мессенджере. В отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

30 апреля сообщалось, что в Ханты-Мансийске при изготовлении взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, двое террористов получили ранения. Они готовили теракт против участника специальной военной операции.