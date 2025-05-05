Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 5 мая 2025Силовые структуры

Россиянин собирался устроить подрыв на железной дороге по заданию Киева и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя ХМАО за подготовку теракта на ж/д по заданию Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, готовившего теракт на железной дороге по заданию с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Тюменской области.

Задержанный собирался установить взрывное устройство на железнодорожное полотно участка Свердловской железной дороги. Он получил задание от представителя запрещенного в России украинского военизированного объединения.

По данным ФСБ, россиянин был сторонником этого объединения и связался с его представителем в мессенджере. В отношении него возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

30 апреля сообщалось, что в Ханты-Мансийске при изготовлении взрывного устройства произошла непроизвольная детонация, двое террористов получили ранения. Они готовили теракт против участника специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о владелице взорвавшейся квартиры в Москве

    Маск высмеял британские ВМС

    Российские школьницы отравились водкой и веществами на концерте

    Дептранс сообщил о перекрытиях на дороге после взрыва газа в Москве

    Медведев вернул себе статус первой ракетки России

    Россиянин собирался устроить подрыв на железной дороге по заданию Киева и попался ФСБ

    Число жертв взрыва в московской многоэтажке увеличилось

    Москвичей предупредили о заморозках и снеге

    Пилота самолета с россиянами на борту ослепили во время рейса

    Участник СВО сделал обзор на свою ампутацию и оценил боль по десятибалльной шкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости