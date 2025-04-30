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11:31, 30 апреля 2025Силовые структуры

Задержанный за подготовку теракта в российском регионе мужчина признался в работе на Киев

В ХМАО задержанный за подготовку теракта признался в работе на Киев
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержанный за подготовку теракта признался в работе на Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанный за подготовку теракта против российского военнослужащего мужчина с гражданством России и Украины признался, что его завербовала украинская спецслужба в начале этого года. Ему поставили задачу совершить террористический акт в отношении сотрудника силовых структур.

12 апреля во время сборки самодельного взрывного устройства (СВУ) произошла его непроизвольная детонация. В результате случившегося пострадали пять человек, а две квартиры жилого дома оказались разрушены.

Среди пострадавших оказались два агента Службы безопасности Украины — их задержали. Они готовили теракт против военного в Ханты-Мансийске с использованием СВУ.

Ранее сообщалось, что ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдовы после взрыва бомбы в Ханты-Мансийске.

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