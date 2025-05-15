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09:08, 15 мая 2025Мир

Генсек НАТО оценил Турцию как площадку для переговоров Москвы и Киева

Рютте: Турция является подходящей площадкой для переговоров между РФ и Украиной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Турция является подходящей площадкой для достижения прогресса в переговорах между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте перед неформальной встречей глав МИД стран Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

«У Турции хорошие отношения со всеми соответствующими партнерами, и она рассматривается как серьезное место проведения переговоров. (...) Так что Турция здесь важна», — отметил Рютте.

Также он заявил, что результаты переговоров во многом будут зависеть от позиции Москвы. Однако он отметил, что испытывает «осторожный оптимизм» в отношении их потенциального успеха.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.

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