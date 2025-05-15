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10:48, 15 мая 2025Экономика

Индия резко нарастила поставки одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Экспорт индийского винограда в Россию вырос более чем на треть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jagadeesh Nv / Reuters

По итогам февраля 2025 года суммарные объемы поставок индийского винограда в Россию увеличились более чем на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 10,3 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

Достигнутый результат оказался максимальным с января 2019 года. Тогда объемы экспорта винограда из Индии в РФ оценивались в 11,3 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России войти в топ-3 крупнейших импортеров этой ягоды из азиатской страны. Лидером стали Нидерланды (61,6 миллиона долларов). Тройку ведущих покупателей замкнула Великобритания (10 миллионов). На четвертой строчке расположились Объединенные Арабские Эмираты (7,4 миллиона). Пятое место занял Бангладеш (5,4 миллиона).

Россия не только закупает некоторые виды продуктов в Индии, но и сама активно экспортирует туда продовольствие. По итогам 2024 года суммарные объемы экспорта сельхозпродукции в этом направлении выросли в 2,7 раза в сравнении с показателем за 2023-й и превысили отметку в 3,4 миллиона тонн. Самой востребованной категорией российской сельхозпродукции у индийских покупателей стали зернобобовые культуры.

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