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12:23, 12 марта 2025Экономика

Россия резко нарастила поставки сельхозпродукции в одну страну

«Агроэкспорт»: Поставки российской сельхозпродукции в Индию выросли в 2,7 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По итогам 2024 года суммарные объемы поставок продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в Индию увеличились в 2,7 раза в сравнении с показателем за 2023-й и превысили отметку в 3,4 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Самой востребованной категорией российской сельхозпродукции у индийских покупателей стали зернобобовые культуры. Речь идет в первую очередь о нуте и горохе. Поставки последнего в азиатскую страну за отчетный период выросли в 10,4 раза. Согласно данным Министерства торговли и промышленности Индии, за 12 месяцев российские аграрии отправили в страну горох на общую сумму в 424,9 миллиона долларов. В физическом выражении показатель составил 896,8 тысячи тонн.

Подобная динамика в итоге позволила российским аграриям занять второе место в списке крупнейших поставщиков гороха на индийский рынок. По этому показателю они уступили лишь канадским конкурентам. Значительный прирост за отчетный период также продемонстрировал экспорт российского подсолнечного масла. В 2024 году поставки увеличились в 2,4 раза. В свою очередь, экспорт воды без сахара и добавок из РФ в Индию вырос в 5,5 раза.

Индия стала одним из главных экономических партнеров России после введения масштабных западных санкций против РФ. Наращивание торговых оборотов было зафиксировано в том числе в сельскохозяйственном секторе. Популярностью у индийских покупателей, в частности, стали пользоваться удобрения, а российские импортеры начали проявлять большой интерес к смартфонам и ноутбукам индийского производства.

За последнее время наметился прогресс и в продовольственном секторе. Так, в конце сентября 2024 года власти азиатской страны разрешили бессрочные поставки чечевицы из России. Подобную меру индийские чиновники одобрили после анализа фитосанитарных рисков. После разрешения импорта пробных партий в 2022 году поставки можно будет продолжить на постоянной основе.

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