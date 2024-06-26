Россия увеличила закупки смартфонов в Индии в 14 раз

Индия увеличила поставки телефонов и ноутбуков в Россию в 14 и 25 раз

В первые четыре месяца 2024 года поставки смартфонов и ноутбуков из Индии в Россию выросли в 14 и 25 раз, до 85,2 миллиона долларов и 17,8 миллиона соответственно. Об этом со ссылкой на данные индийской статслужбы сообщает РИА Новости.

Россия переместилась с 23 на 12 место среди всех покупателей смартфонов в Индии. Крупнейшим импортером индийских смартфонов остаются США (2,7 миллиарда долларов), далее идут ОАЭ (694 миллиона) и Нидерланды (572 миллиона).

В общей сложности с января по апрель Индия экспортировала смартфонов на 6,6 миллиарда долларов, что на 36 процентов больше, чем годом ранее. По импорту ноутбуков Россия уступает только ОАЭ, купившим устройств на 62,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что весной этого года Индия впервые как минимум с 2009 года (более ранние данные недоступны) поставила в Россию алюминий. Партия в 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия стоила 16,5 миллиона долларов.