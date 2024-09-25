Индия одобрила постоянные поставки в страну одного российского продукта

Индия разрешила бессрочные поставки чечевицы из России

Власти Индии по итогам анализа фитосанитарных рисков разрешили бессрочные поставки чечевицы из России. О получении соответствующего уведомления сообщили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что проверки департамента сельского хозяйства и благосостояния фермеров Минсельхоза Индии стартовали после того, как в конце 2020 года российская сторона инициировала процедуру допуска еще одного отечественного продукта на рынок страны. После того как были разрешены поставки пробных партий, их запустили в 2022 году и теперь смогут продолжить на постоянной основе.

«Индийская сторона также признала эффективность препаратов на основе фосфида алюминия, использованных для обеззараживания», — отметили в ведомстве РФ.

На фоне санкционного давления Запада торговля России с Индией приобрела новую динамику. Так, в 2023 году в полтора раза выросли поставки отечественных удобрений в это южно-азиатское государство. В то же время отечественные импортеры нарастили в десятки раз закупки на индийских рынках смартфонов и ноутбуков.