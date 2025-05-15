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09:36, 15 мая 2025Ценности

Кендалл Дженнер потеряла зуб

Супермодель Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская супермодель Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете. Видео инцидента опубликована ее младшая сестра Кайли Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости летели в Нью-Йорк на баскетбольный матч, чтобы поддержать команду Knicks. В размещенном ролике видно, как 29-летняя манекенщица смеется, держа на ладони маленький белый предмет. «Это ноготь или зуб?» — поинтересовался голос за кадром.

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Позже в прессе появились фото папарацци, на которых телезвезда весело проводила время на спортивной игре вместе с сестрой и ее возлюбленным, актером Тимоти Шаламе.

В марте Кендалл Дженнер в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку. Модель запечатлели на вечеринке церемонии вручения наград кинопремии «Оскар» в наряде черного цвета с аппликациями в виде цветов.

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