Американская супермодель Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете. Видео инцидента опубликована ее младшая сестра Кайли Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Знаменитости летели в Нью-Йорк на баскетбольный матч, чтобы поддержать команду Knicks. В размещенном ролике видно, как 29-летняя манекенщица смеется, держа на ладони маленький белый предмет. «Это ноготь или зуб?» — поинтересовался голос за кадром.
Позже в прессе появились фото папарацци, на которых телезвезда весело проводила время на спортивной игре вместе с сестрой и ее возлюбленным, актером Тимоти Шаламе.
В марте Кендалл Дженнер в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку. Модель запечатлели на вечеринке церемонии вручения наград кинопремии «Оскар» в наряде черного цвета с аппликациями в виде цветов.