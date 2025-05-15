Супермодель Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете

Американская супермодель Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете. Видео инцидента опубликована ее младшая сестра Кайли Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости летели в Нью-Йорк на баскетбольный матч, чтобы поддержать команду Knicks. В размещенном ролике видно, как 29-летняя манекенщица смеется, держа на ладони маленький белый предмет. «Это ноготь или зуб?» — поинтересовался голос за кадром.

Позже в прессе появились фото папарацци, на которых телезвезда весело проводила время на спортивной игре вместе с сестрой и ее возлюбленным, актером Тимоти Шаламе.

В марте Кендалл Дженнер в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку. Модель запечатлели на вечеринке церемонии вручения наград кинопремии «Оскар» в наряде черного цвета с аппликациями в виде цветов.