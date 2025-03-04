Кендалл Дженнер в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку

Модель Кендалл Дженнер в прозрачном платье посетила афтепати кинопремии «Оскар»

Американская супермодель Кендалл Дженнер в откровенном наряде посетила вечеринку церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Снимки фотографов публикует EOnline.

Манекенщицу запечатлели на ковровой дорожке в прозрачном платье черного цвета, которое покрывали аппликации в виде цветов. При этом волосы знаменитость распустила, сделав также нюдовый макияж. Завершали образ, в котором она вышла перед публикой, серьги в виде вишни.

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Борисов был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль».