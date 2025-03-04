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04:07, 4 марта 2025Ценности

Кендалл Дженнер в прозрачном платье вышла на ковровую дорожку

Модель Кендалл Дженнер в прозрачном платье посетила афтепати кинопремии «Оскар»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Neilson Barnard / Getty Images for Vanity Fair

Американская супермодель Кендалл Дженнер в откровенном наряде посетила вечеринку церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Снимки фотографов публикует EOnline.

Манекенщицу запечатлели на ковровой дорожке в прозрачном платье черного цвета, которое покрывали аппликации в виде цветов. При этом волосы знаменитость распустила, сделав также нюдовый макияж. Завершали образ, в котором она вышла перед публикой, серьги в виде вишни.

Фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и другие российские актеры, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

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Борисов был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана, но награду в итоге получил американец Киран Калкин за игру в картине «Настоящая боль».

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