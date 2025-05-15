Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:33, 15 мая 2025Из жизни

Кошка застряла под половицами и прожила три недели на пиве и жуках

В Великобритании застрявшая под половицами кошка три недели жила на жуках и пиве
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Великобритании семья воссоединилась с кошкой по кличке Лея спустя три недели после ее исчезновения. Как пишет Daily Mail, все это время она прожила под половицами, питаясь жуками.

Заметив пропажу питомца, 83-летний Бен Смит тут же начал его поиски. Вместе с дочерью Келли Купер он развесил по району объявления с фотографией 11-летней Леи и даже нанял детектива за тысячу фунтов стерлингов (108 тысяч рублей).

Кошка нашлась спустя 23 дня под половицами. Ее мяуканье услышали соседи. Оказалось, что Лея залезла туда во время ремонта и застряла. Рядом с ней обнаружили полупустую банку пива. Купер предположила, что животное сделало оттуда пару глотков.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

Отмечается, что Лея потеряла треть своего веса. По мнению хозяев, кошка питалась насекомыми, мышами и пила конденсат из труб. «Я в эйфории, я так рад, что она вернулась», — заявил Смит после воссоединения с питомцем.

Ранее сообщалось, что пожилая кошка выжила после падения со 115-метровой скалы в национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта, США. Во время осмотра она была дружелюбна, самостоятельно ела и пила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Экс-замглавы российской Военно-медицинской академии получил срок за взятку

    Лавров рассказал о чистом нацизме Зеленского

    Кремль оценил возможность участия Путина в следующих переговорах с Украиной

    Кошка застряла под половицами и прожила три недели на пиве и жуках

    Рыбий жир оказался вреден для некоторых людей

    В Windows 11 появилась возможность поговорить с ИИ

    Россиянин с пистолетом ворвался в магазин, угрожал продавцу и похитил лишь один товар

    Дачникам назвали способы повысить урожайность

    Похищенный ради денег россиянин смог удачно сбежать от преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости