Кошка застряла под половицами и прожила три недели на пиве и жуках

В Великобритании застрявшая под половицами кошка три недели жила на жуках и пиве

В Великобритании семья воссоединилась с кошкой по кличке Лея спустя три недели после ее исчезновения. Как пишет Daily Mail, все это время она прожила под половицами, питаясь жуками.

Заметив пропажу питомца, 83-летний Бен Смит тут же начал его поиски. Вместе с дочерью Келли Купер он развесил по району объявления с фотографией 11-летней Леи и даже нанял детектива за тысячу фунтов стерлингов (108 тысяч рублей).

Кошка нашлась спустя 23 дня под половицами. Ее мяуканье услышали соседи. Оказалось, что Лея залезла туда во время ремонта и застряла. Рядом с ней обнаружили полупустую банку пива. Купер предположила, что животное сделало оттуда пару глотков.

Отмечается, что Лея потеряла треть своего веса. По мнению хозяев, кошка питалась насекомыми, мышами и пила конденсат из труб. «Я в эйфории, я так рад, что она вернулась», — заявил Смит после воссоединения с питомцем.

Ранее сообщалось, что пожилая кошка выжила после падения со 115-метровой скалы в национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта, США. Во время осмотра она была дружелюбна, самостоятельно ела и пила.

