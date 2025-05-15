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09:11, 15 мая 2025Экономика

В России приготовились к рекордным неплатежам по кредиткам

ОКБ: К июлю в просрочку в России уйдут рекордные 3,8 млн владельцев кредиток
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Владельцы кредитных карт в России стали значительно хуже обслуживать свои долги с начала 2025 года. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишет Forbes.

В просрочку на срок более 30 дней вышли уже 2,35 миллиона банковских клиентов. Организация ожидает, что к июлю их количество достигнет рекордных 3,8 миллиона человек. Гендиректор ОКБ Михаил Алексин отметил, что тенденция отражает резкое падение кредитоспособности заемщиков.

По его словам, накопление рисков происходило в течение всего прошлого года, а теперь они реализуются, что проявляется и в кредитных картах. Опрошенные изданием аналитики согласны с таким выводом и считают резкий рост просрочки ожидаемым следствием рекордной выдачи кредиток.

Как отмечается в материале, на грядущую проблему указывали и данные Банка России. В прошлом году портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 11,2 процента, а в 2023 году — почти на 16 процентов. При этом заемщики быстро молодели, в четвертом квартале прошлого года на клиентов до 20 лет приходилось 12,1 процента объема кредиток.

На рост просрочки по кредитным картам также повлияли общий рост закредитованности и недоступность кредитов наличными. Последнее обстоятельство заставляет использовать кредитки вместо других продуктов и мешает погашать текущие долги за счет перекредитования.

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