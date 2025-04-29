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14:52, 29 апреля 2025Экономика

Российские банки стали чаще выдавать кредитки тинейджерам

ЦБ РФ заявил о росте выдач банками кредитных карт клиентам младше 20 лет
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские банки стали чаще выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте до 20 лет, следует из проведенного российским ЦБ анализа тенденций в сегменте розничного кредитования во второй половине 2024 года.

«Наиболее популярным видом займа среди самой молодой возрастной группы остаются кредитные карты», — говорится в материалах регулятора. Уточняется, что в октябре-декабре 2024 года на выдачи тинейджерам пришлось 12,1 процента от общего числа выпущенных карт, что больше фиксировавшихся ранее 11 процентов.

В то же время, во всех сегментах кредитования, кроме кредитных карт, более половины выданных кредитов приходится на заемщиков в возрасте от 30 до 50 лет. Центробанк также указал, что уровень одобрения заявок по кредитам заемщикам с хорошей кредитоспособностью начал восстанавливаться в четвертом квартале по сравнению с предыдущим.

Ранее стало известно, что в условиях высокой ключевой ставки и падения выдач кредитов российским банкам надоело терпеть клиентов, которые годами пользуются кредитками, не попадая под выплату процентов. Как узнали журналисты, некоторые кредитные организации начали сокращать им лимиты и блокировать операции по картам.

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