Российским банкам надоело терпеть не попадающих на проценты клиентов

РБК: Использующих кредитки только в беспроцентный период клиентов блокируют в РФ

В условиях высокой ключевой ставки и падения выдач кредитов российским банкам надоело терпеть клиентов, которые годами пользуются кредитками, не попадая под выплату процентов. Как пишет РБК, некоторые кредитные организации начали сокращать им лимиты и блокировать операции по картам. «Рационализаторы» зачастую имеют деньги, но кладут их на вклады, не принося дохода, говорится в материале.

В частности, о том, что банки стали жестче относиться к таким клиентам, рассказал зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес. «Если мы видим, что клиент, по-простому говоря, имеет у нас только кредитную карту и длительный срок нам совсем не платит проценты, то мы снижаем лимит до нуля по данному клиенту», — сказал он, подчеркнув, что у банка нет цели «вытеснять добросовестных пользователей», и там фокусируются «исключительно на устранении аномального поведения» использующих продукт не по назначению.

Тывес также указал, что, если при низкой ставке и больших объемах выдачи кредитов банки не реагировали на такое положение дел, то в нынешних условиях «просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: "Уходите в другие банки"». По его словам, «Уралсиб» изменил подход к недоходным держателям кредитных карт прошлой осенью, и такой шаг не стал единичным на отечественном рынке.

Ранее стало известно, что выдача кредиток в России обрушилась в начале 2025 года. Так, по итогам февраля показатель сократился год к году более чем вдвое — с 2,21 до 1,06 миллиона полученных клиентами карт.