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13:30, 15 мая 2025Ценности

Лолита оценила эпатажный имидж Глюкозы

Певица Лолита позитивно оценила новый эпатажный имидж Глюкозы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Эстрадная певица Лолита Милявская оценила новый эпатажный имидж исполнительницы Глюкозы. На эту тему она высказалась в разговоре с MK.RU.

Глюкоза неожиданно сменила имидж, начав появляться на публике в экстравагантных нарядах. Кроме того, знаменитость сделала короткую стрижку, перекрасив волосы в блонд, и пристрастилась к яркому макияжу. Глюкоза также выпустила новую песню в нетипичном для себя стиле.

По словам Лолиты, она потрясена изменениями коллеги, но в позитивном ключе. «А как она здорово нашла новый образ в новой песне. И, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка и она, как ракета, набрала воздух в легкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе», — заявила Милявская.

В марте Глюкоза объяснила кардинальную смену имиджа после скандального концерта в Красноярске. Тогда певица призналась, что ей стыдно за свое поведение на сцене. По ее словам, ей захотелось все с себя содрать и все изменить.

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