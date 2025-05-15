Лжесиловики угрожали отдыхающим россиянам уголовным делом и вымогали у них деньги

В Пятигорске лжесиловики вымогали деньги у туристов, угрожая делом о наркотиках

В Пятигорске сотрудники полиции задержали лжесиловиков, которые угрожали туристам уголовным преследованием и вымогали у них деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленники подыскивали мужчин на дорогих машинах, которые приезжали в Ставропольский край на отдых, подходили к ним под видом силовиков и имитировали задержание по уголовному делу о наркотиках. Для убедительности они надевали на потерпевших наручники, угрожали оружием и подкидывали свертки с неизвестным веществом, а затем предлагали откупиться. Забрав деньги у ближайшего банкомата, преступники скрывались.

Такую схему сообщники проделывали минимум три раза. В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО. По местам их жительства были обнаружены банковские карты, телефоны и поддельные удостоверения сотрудников силовых структур.

Ранее в Москве задержали 49-летнего мужчину, который избил бывшую сожительницу и под угрозой расправы вымогал у нее два миллиона рублей.