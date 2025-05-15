Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 15 мая 2025Силовые структуры

Лжесиловики угрожали отдыхающим россиянам уголовным делом и вымогали у них деньги

В Пятигорске лжесиловики вымогали деньги у туристов, угрожая делом о наркотиках
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Пятигорске сотрудники полиции задержали лжесиловиков, которые угрожали туристам уголовным преследованием и вымогали у них деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, злоумышленники подыскивали мужчин на дорогих машинах, которые приезжали в Ставропольский край на отдых, подходили к ним под видом силовиков и имитировали задержание по уголовному делу о наркотиках. Для убедительности они надевали на потерпевших наручники, угрожали оружием и подкидывали свертки с неизвестным веществом, а затем предлагали откупиться. Забрав деньги у ближайшего банкомата, преступники скрывались.

Такую схему сообщники проделывали минимум три раза. В отношении них уже возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО. По местам их жительства были обнаружены банковские карты, телефоны и поддельные удостоверения сотрудников силовых структур.

Ранее в Москве задержали 49-летнего мужчину, который избил бывшую сожительницу и под угрозой расправы вымогал у нее два миллиона рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Владелец Haval пожаловался на непонятные стуки металла в салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости