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11:33, 15 мая 2025Ценности

Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

Блогерша Марьяна Ро прогулялась по улице в облегающем комбинезоне с мини-шортами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maryanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) прогулялась по улице в откровенном образе. Пост появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах, стоя на пешеходном переходе между домов. Она позировала в облегающем комбинезоне с мини-шортами и открытой спиной собственного бренда Roodezhda. При этом она отказалась от бюстгальтера и продемонстрировала фигуру с разных ракурсов.

Также знаменитость снялась в данном наряде в кровати и в ванной.

В марте Марьяна Ро сняла бюстгальтер перед камерой.

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