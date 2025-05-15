На Западе сделали прогноз по переговорам России и Украины в Стамбуле

Independent: Переговоры в Турции могут принести прогресс по решению конфликта

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут поспособствовать прогрессу по урегулированию конфликта. Об этом написало издание The Independent.

«Переговоры России и Украины состоятся, хоть и на более низком уровне, и могут принести прогресс. Они получили одобрение генсека НАТО, встретившегося накануне с президентом Турции Эрдоганом», — сказано в статье.

Помимо этого, в материале говорится, что участие помощника президента Владимира Мединского, свидетельствует о серьезном настрое Москвы на переговоры.

В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022 году. Речь идет о рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией. Также в СМИ появились данные о переносе российско-украинских переговоров на пятницу, 16 мая. Помимо этого, стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле.

Уточнялось, что делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. В частности, в переговорах будут участвовать первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.