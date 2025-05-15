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18:57, 15 мая 2025Россия

Образцы курицы из «Пятерочки» направили на исследование после сообщений о сальмонелле

РИА Новости: Образцы курицы из сети магазинов X5 Group направили на исследование
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Образцы курицы «Петелинка» из магазинов сети «Пятерочка» направили на лабораторное исследование после сообщений о найденной в продукции сальмонелле. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Group, передает РИА Новости.

В компании заверили, что покупатели не жаловались на качество продукции, а соответствующих уведомлений от Роспотребнадзора и поставщиков в мае также получено не было.

«Мы уже направили образцы продукции на лабораторные исследования и проведем аудит производства поставщика», — сообщили в X5 Group, добавив, что направили запрос в санитарную службу, но пока не получили ответа.

В компании также сообщили, что по результатам проверки качества продукции намерены принять решение о ее дальнейшей продаже.

Ранее сообщалось, что в фарше, шницеле и курином филе «Петелинка», продававшихся в «Пятерочке» в Зеленограде, нашли сальмонеллу. Продукцию также можно купить в «Ленте», «Магните», «Перекрестке», «Ашане» и других супермаркетах.

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