В «Пятерочке» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу

В фарше, шницеле и курином филе «Петелинки» нашли сальмонеллу

В продукции бренда «Петелинка», которая продавалась в магазине «Пятерочка», нашли сальмонеллу. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По информации канала, сальмонеллу в продуктах нашли в «Пятерочке» в Зеленограде. Лабораторные исследования показали, что опасная бактерия содержится в фарше, шницеле и курином филе.

Изготовила опасную продукцию компания, которая входит в группу «Черкизово». Помимо «Пятерочки», курицу «Петелинка» можно купить в «Ленте», «Магните», «Перекрестке», «Ашане» и других супермаркетах.

Ранее в Москве девушке, которая купила голубцы в магазине «ВкусВилл», попались камни. Находку в голубцах в сметанном соусе москвичка обнаружила, когда камень хрустнул у нее во рту. Оставшуюся часть блюда она решила не доедать и обратиться в поддержку.

Похожий случай произошел с другой жительницей столицы, которая пожаловалась на стекло в ореховой смеси из «ВкусВилла». Оператор бота магазина заверил, что передаст информацию производителю. Покупательнице вернули средства бонусами на карту.