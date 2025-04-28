Москвичке попались камни в голубцах из магазина «ВкусВилл»

В Москве девушке попались камни в купленных в магазине «ВкусВилл» голубцах

В Москве девушке, которая купила голубцы в магазине «ВкусВилл», попались камни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Находку в голубцах в сметанном соусе москвичка нашла, когда камень хрустнул у нее во рту. Оставшуюся часть блюда она решила не доедать и обратиться в поддержку.

Оператор магазина пообещал разобраться в ситуации и предложил вернуть деньги баллами на карту сети. Камни и сами голубцы, в которых их нашли, в магазине попросили передать курьеру, чтобы провести их экспертизу.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на стекло в ореховой смеси из «ВкусВилла». Похожий случай произошел и с другой жительницей столицы, которая нашла в продукции сети кишащую паразитами рыбу.