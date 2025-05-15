Пенсионеров захотели освободить от одного налога

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома

Российских пенсионеров захотели освободить от уплаты налога на садовые дома. Такой законопроект внесут в плату депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», передает «РИА Новости».

Нововведение коснется садовых домов площадью более 50 квадратов, расположенных на участках и предназначенных для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Помимо пенсионеров, льготу могут распространить на другие категории граждан: героев СССР и РФ, кавалеров ордена Славы трех степеней, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, пострадавших от радиации лиц, родителей и супругов погибших военнослужащих и государственных служащих.

Сейчас эти группы могут выбрать один объект, за который не нужно платить налог. Это может быть квартира, дом, гараж или машино-место. Однако мера поддержки не распространяется на садовые дома. По мнению авторов нового законопроекта, это увеличивает финансовую нагрузку на уязвимые категории граждан.

Ранее сообщалось, что в России выросли сборы налогов с богатых россиян. В первом квартале 2025-го в федеральный бюджет поступило почти 38 миллиардов рублей, собранных с повышенного НДФЛ — это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года.