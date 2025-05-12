Сборы налогов с богатых россиян выросли в полтора раза

«Известия»: Поступления с увеличенного НДФЛ в первом квартале выросли в 1,5 раза

По итогам первого квартала в федеральный бюджет поступило почти 38 миллиардов рублей, собранных с повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) пишут «Известия».

Такого результата удалось достичь после введения в этом году пятиступенчатой шкалы НДФЛ, которая увеличивает сумму сборов с россиян с повышенным доходом.

В 2024-м в федеральный бюджет перечислялась только надбавка в два процентных пункта для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год (свыше 416,7 тысячи рублей в месяц), а базовые 13 процентов шли в регионы. При этом увеличенные ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всему доходу.

С января ставку 15 процентов применяют для тех, кто зарабатывает от 2,4-5 миллионов рублей в год, 18 процентов — от 5-20 миллионов рублей, 20 процентов — от 20-50 миллионов рублей, а 22 процента — от 50 миллионов рублей. По оценке Минфина, новации коснулись не более трех процентов россиян. Кроме того, они примерно в 40 раз меньше, чем общие сборы с НДФЛ. В прошлом году они достигли 1,6 триллиона рублей, что на 200 миллиардов больше, чем годом ранее.

В пресс-службе ФНС отметили, что рост поступлений обусловлен не только вступлением в силу пятиступенчатой шкалы, но и ростом доходов населения. Эксперты отмечают, что увеличение сборов в федеральный бюджет будет расти с каждым месяцем, а основной рост придется на четвертый квартал, что связано в том числе с традицией выплаты премий.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что рост сборов с НДФЛ поддержит бюджет, который сталкивается с падением нефтегазовых доходов, но не сильно, так как суммы несравнимы.

Кроме того, директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина напомнила, что прогрессивная шкала налогообложения заставляет богатых граждан изобретать уловки для ухода от налогов, так что реальный рост поступлений может оказаться ниже ожидаемого.