Политолог высказался о продолжительности переговоров в Стамбуле

Политолог Топорнин: Продолжительность переговоров зависит от позиций делегатов

Продолжительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от позиций делегаций, в зависимости от этого процесс может быть как краткосрочным, так и растянутым, если стороны найдут компромиссы, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Топорнин отметил, что продолжительность переговоров станет понятна уже в ближайшее время, когда будет ясна реакция украинской стороны на состав делегации из России и готовность участников идти на компромиссы. Кроме того, эксперт предположил, что процесс может оборваться как и в прошлый раз, поскольку позиции обеих сторон принципиально не изменились.

«Сейчас такого лидера нет, как Борис Джонсон. И украинское руководство уже более консистентное и понимает, какие стоят цели и задачи в конфликте с Россией. Так что Киев сам будет решать, но будет, конечно, общаться с лидерами европейских государств, НАТО, США для того, чтобы сверять свою позицию», — считает политолог.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.