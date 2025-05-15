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11:50, 15 мая 2025РоссияЭксклюзив

Политолог высказался о продолжительности переговоров в Стамбуле

Политолог Топорнин: Продолжительность переговоров зависит от позиций делегатов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Продолжительность переговоров в Стамбуле будет зависеть от позиций делегаций, в зависимости от этого процесс может быть как краткосрочным, так и растянутым, если стороны найдут компромиссы, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Топорнин отметил, что продолжительность переговоров станет понятна уже в ближайшее время, когда будет ясна реакция украинской стороны на состав делегации из России и готовность участников идти на компромиссы. Кроме того, эксперт предположил, что процесс может оборваться как и в прошлый раз, поскольку позиции обеих сторон принципиально не изменились.

«Сейчас такого лидера нет, как Борис Джонсон. И украинское руководство уже более консистентное и понимает, какие стоят цели и задачи в конфликте с Россией. Так что Киев сам будет решать, но будет, конечно, общаться с лидерами европейских государств, НАТО, США для того, чтобы сверять свою позицию», — считает политолог.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом в Стамбуле в марте 2022 года.

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