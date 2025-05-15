Популярную блогершу застрелили в прямом эфире

Мексиканскую блогершу Валерию Маркес застрелили во время прямого эфира в TikTok

Популярную мексиканскую блогершу Валерию Маркес застрелили во время прямого эфира в TikTok. Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что перед самым убийством Маркес вела в социальной сети прямую трансляцию из собственного салона красоты в городе Сапопан, штат Халиско. На записи слышно, как неизвестный обратился к ней, а через несколько секунд застрелил ее. После нападения неизвестный забрал телефон Маркес, и трансляция прервалась.

Прокуратура штата Халиско рассматривает произошедшее как фемицид — убийство женщины на почве гендерной ненависти. Личность нападавшего пока не установлена, следствие продолжает расследование.

Незадолго до убийства в этом же эфире Маркес рассказывала подписчикам, что неизвестный мужчина приходил в салон, чтобы передать ей некий подарок, и заявила, что не собирается ждать возвращения этого человека.

Ранее кандидатку на пост мэра в мексиканском штате Веракрус Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Преступление произошло в прямом эфире, вместе с Гутьеррес были убиты еще трое человек.