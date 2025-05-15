Последствия удара HIMARS по Курской области сняли на видео

Опубликовано видео с последствиями удара HIMARS по Курской области

Опубликовано видео с последствиями удара американской РСЗО HIMARS по Курской области. Снятые очевидцем кадры показал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно мост, уничтоженный вследствие прямого попадания. «Вот такой прилетик. Был мост — и моста нет», — прокомментировал мужской голос за кадром. Видео было снято в селе Коренево.

По данным канала, украинские войска атаковали храм в приграничном населенном пункте Теткино.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил об ударе HIMARS по больнице в Теткино. Пострадавших нет, при этом здание больницы полностью разрушено.