Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 15 мая 2025Мир

Посол Чехии в России прибудет в Москву

Глава МИД Чехии Липавский: Посол в России Коштовал прибудет в Москву на выходных
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новый посол Чехии в РФ Даниэл Коштовал прибудет в Москву на выходных. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Ян Липавский, уточнив, что страна продолжает поддердивать дипломатический контакт с Россией, передает агентство ČTK.

«Хорошо, что посольство возглавит посол после того, как почти два года им руководили дипломаты низшего звена в качестве поверенных в делах», — указал глава чешского МИД. Он также подчеркнул, что курс Праги в отношении России останется неизменным.

Даниэл Коштовал был выбран новым послом Чехии в октябре 2024 года, он получил одобрение от принимающей страны. До этого он занимал пост заместителя министра обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина ждут начала переговоров в Стамбуле. Каких результатов хотят добиться переговорщики и чего ожидают в мире?

    Россиян предупредили о мошеннической схеме с письмами от Google

    Женщина угрожала себя взорвать в московском офисе

    Посол Чехии в России прибудет в Москву

    Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска

    Раскрыта дата встречи делегаций России, Украины и США

    В Иране заявили об отсутствии новых предложений по ядерной сделке от США

    Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

    Названа причина отстранения главкома Сухопутных войск России

    «Локомотив» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости