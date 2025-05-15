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12:34, 15 мая 2025Россия

Появились подробности об атакованном эстонскими военными корабле JAGUAR с россиянами

Shot: Атакованный эстонскими военными корабль JAGUAR пришвартовался в Приморске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Телеграм-канал SHOT

Атакованный эстонскими военными корабль JAGUAR с российским экипажем пришвартовался в Приморске Ленинградской области. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, Военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией НАТО пытались захватить судно в нейтральных водах до начала переговоров России и Украины. Предположительно, эстонская сторона привлекла патрульный катер «Райу» и корабль «Курвиц», десантный вертолет, самолет PZL M28, а также МиГ-29 ВВС Польши.

Моряки не стали прерывать движение, несмотря на угрозы.

Cейчас судно стоит на рейде у порта Приморска. На борту корабля присутствуют граждане России, Индии и Мьянмы, разузнал Shot.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил российский истребитель в нарушении воздушного пространства в ходе операции республики по сопровождению танкера.

ЖЗЛ
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