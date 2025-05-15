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10:08, 15 мая 2025Бывший СССР

Эстония обвинила российский истребитель в нарушении воздушного пространства

Глава МИД Эстонии Цахкна: Российский истребитель нарушил воздушное пространство
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Hannes P Albert / dpa / Globallookpress.com

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил российский истребитель в якобы нарушении воздушного пространства. Об этом глава руководитель дипломатического ведомства республики заявил в социальной сети X.

Как заявил Цахкна, 14 апреля направлявшийся в порт в России танкер Jaguar под флагом Габона якобы вошел в экономическую зону Эстонии, поэтому военно-морские силы Эстонии решили сопроводить судно.

После этого, по словам дипломата, Москва для оценки ситуации направила к маршруту сопровождения истребитель. Таким образом, российский борт якобы нарушил воздушное пространство Эстонии, и в ответ были подняты истребители НАТО.

Военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать танкер Jaguar в международных водах 14 апреля. В операции участвовали эстонские катер, корабль, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши.

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