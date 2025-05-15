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09:14, 15 мая 2025Мир

Премьер Малайзии восхитился величием Москвы

Премьер Малайзии Ибрагим поделился впечатлениями от прогулки по Москве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Анвар Ибрагим

Анвар Ибрагим. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился впечатлениями от прогулки по Москве. О них он написал в своем официальном Telegram-канале.

«В перерывах между моим плотным официальным графиком я нашел время, чтобы отдохнуть, прогулявшись по Москве и изучая впечатляющую историю и культуру России. Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий», — написал он.

Ибрагим также рассказал, что побывал в парке «Зарядье», где смог насладиться видами на Москву-реку. «У меня также было время погулять в парке "Зарядье", прежде чем перейти через подвесной мост и насладиться красотой Москвы-реки», — написал

Ранее Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина на саммит АСЕАН, который состоится в октябре. Он отметил, что визит Путина стал бы «большим прорывом» как для Малайзии, так и для всей Юго-Восточной Азии.

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