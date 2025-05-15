Пушков: Румыны устали от политики ЕС и от собственных либералов

Румыны устали от политики Европейского союза (ЕС) и от собственных евро ориентированных либералов, они хотят ориентации на интересы своей страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Брюссель не сможет во второй раз отменить результаты выборов в Румынии.

«Румын сильно утомили и Брюссель, и собственные евролибералы. Они хотят большей независимости от ЕС в принятии решений и ориентации на интересы Румынии, а не брюссельской бюрократии», — объяснил отношение Пушков.

Ранее победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион заявил, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен повлиял на решение отменить декабрьские президентские выборы в Румынии.