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09:14, 15 мая 2025Мир

Путин провел совещание по переговорам в Стамбуле

Песков: В среду вечером Путин провел встречу по подготовке переговоров в Турции
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле в среду вечером, 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — рассказал он.

По словам Пескова, встречу в Турции, помимо членов российской переговорной группы, на совещании обсуждали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Вечером 14 мая президент России объявил полный состав делегации России на переговорах по Украине в Стамбуле. Сообщается, что на встрече с российской стороны, помимо основного состава переговорщиков, будут присутствовать четыре эксперта.

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